Geflitst met 224 kilometer per uur op Ring en... toch vrijgesproken Tom Vierendeels

04 juni 2019

10u12 9 Beersel Een man wiens wagen met 224 kilometer per uur geflitst werd op de Brusselse ring in Lot is voor de Halse politierechtbank vrijgesproken. Hij zegt zelf niet gereden te hebben, maar wel een buitenlander die een testrit maakte. Vier andere geflitsten kregen wel een boete of werkstraf en een rijverbod.

De federale wegpolitie plaatste op 19 maart van vorig jaar hun anonieme flitswagen langs de Brusselse ring in Lot. En duidelijk met succes. Een wagen raasde met 224 kilometer per uur voorbij de lens. Het was de eigenaar van de wagen die nu voor de Halse politierechtbank verscheen. “Mijn cliënt wilde zijn auto verkopen en een kandidaat-koper maakte een testrit met de wagen”, pleitte de advocaat. “Eens de boete in de bus zat is mijn cliënt ook op zoek gegaan naar die persoon. Die heeft uiteindelijk de overtreding ook toegegeven en het antwoordformulier werd ingevuld om samen met kopieën van de identiteitskaart verstuurd te worden. Mijn cliënt moest hierover verhoord worden, maar hij zat toen voor langere tijd in het buitenland en was dus niet op de hoogte. Toen zijn zoon hier achter kwam liet hij dit weten aan de politie, maar volgens hen was het dossier al doorgestuurd naar het parket.”

Vrijspraak

De rechter vond het een vreemd verhaal. “Zo is het gemakkelijk”, sprak ze. “Je zoekt een goede neef die ver genoeg woont en zet hem als bestuurder. Die moet zich dan toch niks van het rijverbod aantrekken.” De advocaat antwoordde onmiddellijk dat het niet om een neef ging, maar om een gastarbeider die naar ons land was uitgezonden. De rechter kon niet anders dan de beklaagde volledig vrij te spreken. Of de gastarbeider dan gedagvaard zal worden? “Er zal eerst aan de nodige gegevens van de persoon in kwestie moeten worden geraakt”, laat het parket Halle-Vilvoorde weten. “Van zodra dat het geval is, zal hij gedagvaard worden.”

200 euro boete

Drie andere personen die bij dezelfde controle geflitst werden met 176, 177 en 178 kilometer per uur kregen allen een boete van tweehonderd euro en een rijverbod van acht dagen. Ook een student die toen geflitst werd ontliep zijn straf niet. Hij was op een familiefeest in Beersel en ging sigaretten kopen waarbij hij met 177 kilometer per uur geflitst werd. Aangezien hij nog studeert en bij zijn ouders woont gaf de rechter hem een werkstraf van 26 uur en een rijverbod van acht dagen.

Een maand eerder, op 22 februari, werd de flitswagen daar ook al eens opgesteld. Een van de hardrijders verscheen ook voor de rechtbank tijdens dezelfde zitting. Hij reed 185 kilometer per uur en kreeg een boete van 240 euro en een rijverbod van 10 dagen.