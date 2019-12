Geflitst met 213 km/uur op Brusselse Ring: “Ik moest dringend naar het toilet” Bart Kerckhoven

04 december 2019

Een man die op 28 mei vorig jaar geflitst werd met 213 kilometer per uur op de Brusselse Ring in Lot bleek een opvallend excuus te hebben. “Ik moest heel dringend naar het toilet”, liet hij in zijn verklaring voor de politie optekenen. De man verscheen woensdag met zijn advocaat voor de politierechter in Halle. Of hij die bewuste avond in zijn BMW 3 het toilet op tijd haalde werd niet verteld. Zijn advocaat vroeg wel om rekening te houden met de job van zijn cliënt. “Als depanneur moet hij wel vaak de baan op met een voertuig”, aldus de advocaat. De man kreeg een boete van 1.200 euro en een rijverbod van twee maanden. Hij moet ook het theoretisch examen opnieuw afleggen.