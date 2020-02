Geen straf voor jongeman die vermanende vinger van andere weggebruiker niet apprecieerde Wouter Hertogs

26 februari 2020

15u21 0 Beersel Een 22-jarige man uit Beersel is zonder straf weggekomen voor slagen en verwondingen. Hij sloeg een man met zijn helm omdat die hem had berispt voor zijn gevaarlijk rijgedrag. Eerder had het parket nog 5 maanden cel met uitstel gevorderd.

Op 27 februari had Beerselnaar M.V. net zijn wagen geparkeerd op de Steenweg op Ukkel. Toen hij de straat wilde oversteken zag hij een jongeman op een scooter enkele gevaarlijke trucs uithalen. Zo zou hij op 1 wiel gereden hebben. Daarom gaf hij de jongeman een vermanend tikje op de helm toen die voorbijreed. Dat viel echter niet in goede aarde en dus ging de jongeman verhaal halen. Na een korte verbale schermutseling ging hij uiteindelijk weg. Niet voor lang, want even later stond hij er terug. Razend stampte hij op de wagen van het slachtoffer. Daarnaast sloeg hij hem volgens het parket met zijn helm op het hoofd.

Actie-reactie

“Klopt niet. Ik gaf hem slechts een lichte duw met mijn helm. Meer niet”, minimaliseerde hij de feiten tegen de rechter. Het parket schermt echter met een onafhankelijke getuige die alles zag en ook duidelijk sprak over een slag met de helm. Daarom werd een celstraf van 5 maanden met uitstel gevorderd.

De rechter besloot rekening te houden met zijn jonge leeftijd en de specifieke context van de feiten. “Het ging om actie-reactie waarbij zijn reactie niet goed te praten valt. Toch zou een celstraf, zelfs met uitstel, geen geschikte maatregel zijn”, klonk het in het vonnis.