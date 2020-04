Geen rommelmarkt in Huizingen door coronacrisis Bart Kerckhoven

24 april 2020

14u15 0 Beersel Er zal dit jaar geen rommelmarkt plaatsvinden op 15 augustus in Huizingen. De organisatoren hebben beslist om het evenement af te gelasten door de coronacrisis .

“We weten op dat moment niet hoe de situatie zal zijn en we willen de standhouders en bezoekers niet in gevaar brengen. Zo volgen we de raad op van de experten om geen massa-evenementen te organiseren”, laat voorzitter Christophe Arnoys van het organisatiecomité weten. De rommelmarkt in Huizingen is een van de grootste in de streek en lokt elk jaar duizenden bezoekers.