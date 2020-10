Geen nieuwe feestzaal in Huizingen: “Druk op de buurt zou te groot worden” Bart Kerckhoven

01 oktober 2020

05u00 0 Beersel Het schepencollege geeft geen vergunning voor een nieuwe feestzaal in Huizingen. Tegen de plannen werden liefst 743 bezwaarschriften ingediend en één petitie die ondertekend werd door 143 personen.

Ook heel wat instanties die advies mochten uitbrengen gaven het project ongunstig advies. Volgens het schepencollege past de feestzaal ook niet in een zone die bestemd is als recreatiegebied en er wordt ook voor verkeersproblemen gevreesd. Door de nabijheid van de Alsembergsesteenweg, de Brusselse Ring en het provinciedomein is er al heel wat druk op de buurt en volgens het schepencollege zal een extra feestzaal met een capaciteit tot 288 personen dat probleem alleen maar groter maken.

In augustus diende Affligemnaar Murat Kazankaya voor het eerst een vergunningsaanvraag in om op een stuk grond langs de Henri Torleylaan de feestzaal te bouwen. Inwoners van Huizingen verzetten zich meteen tegen de plannen en organiseerden een affichecampagne. Kazankaya zelf was er van overtuigd dat de aanvraag goedgekeurd zou worden. De gemeente Beersel zette een eerste openbaar onderzoek stop omdat er fouten gemaakt waren. Na een tweede procedure oordeelt het schepencollege nu dus dat een feestzaal op die locatie niet kan. Het is nog onduidelijk of Murat Kazankaya in beroep zal geen bij de Bestendige Deputatie.