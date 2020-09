Geen jaarmarkten maar wel kermissen in Groot-Beersel Bart Kerckhoven

14 september 2020

Er vinden dit jaar geen jaarmarkten plaats in Groot-Beersel maar de kermissen vinden wel plaats. Het gemeentebestuur kondigt aan dat op 19, 20 en 21 september de kermis in Beersel zelf gewoon kan plaatsvinden. Op 26, 27 en 28 september staan er ook attracties in Lot en ook het kermisweekend in Alsemberg 3, 4 en 5 oktober kan zo gewoon doorgaan. Het gemeentebestuur benadrukt wel dat het er over zal waken dat alle coronamaatregelen gerespecteerd worden.