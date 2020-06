Geen evenementen door corona, dus pakt Beersel uit met zomerse uitdagingen Bart Kerckhoven

17 juni 2020

De toerismedienst Visit Beersel pakt uit met zomerse uitdagingen om de inwoners uit hun kot te krijgen na de coronacrisis. Deze week is een eerste uitdaging gestart met een reeks zoektochten die je kan uitvoeren tot eind juni. Iedereen kan een foto of een video delen van het einde van die zoektocht om zo te laten weten of ze alle plekjes gevonden hebben. De informatie over de zoektocht is verkrijgbaar aan het loket van het Kasteel van Beersel of de toeristische dienst in bezoekerscentrum De Lambiek. De komende zomermaanden worden nog meer uitdagingen georganiseerd. Die starten telkens op woensdag en duren dan twee weken. Meer info op www.visitbeersel.be.