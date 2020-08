Geen Bierweekend maar oproep van Lambikstoempers: “Ga er eentje drinken in je favoriete horecazaak want die heeft het nodig” Bart Kerckhoven

22 augustus 2020

13u42 8 Beersel Bierproeversvereniging De Lambikstoempers annuleerde het jaarlijkse Bierweekend van de organisatie in Alsemberg maar lanceert nu wel een oproep: “Ga dat weekend naar je favoriete horecazaak en drink er minstens een streekbier.”

De Lambikstoempers doen die oproep om de lokale horeca te steunen. “2020 had een druk werkjaar moeten worden voor De Lambikstoempers”, zegt voorzitter Wanne Madalijns. “Maar daar besliste het coronavirus spijtig genoeg anders over. Na grondig overleg besloten we om alle geplande activiteiten tot eind augustus te annuleren. De proeverij Fruitbieren, de Bezetting van ’t Parlement, Bezoeken aan Microbrouwerij De Backer en brouwerij Heilig Hart, proeverij van Stout-bieren, het Jaarlijks etentje en het Bierweekend vinden niet plaats.”

Dat Bierweekend is de bekendste activiteit van De Lambikstoempers. Dan worden er tientallen biertjes geproefd. Het evenement lokt bezoekers uit binnen- en buitenland en zou volgend weekend plaats vinden. “roepen wel op om datzelfde weekend en natuurlijk ook op andere dagen om naar je favoriete horecazaak in de buurt te gaan en er minstens een streekbier te drinken. Op ieders gezondheid en om de lokale horeca, die het hard nodig heeft, te steunen!” laat Wanne nog weten.