FOTO. Puffen en zweten op Kasteelfeesten: “Lambiek populairder dan geuze en kriek met deze hitte” Bart Kerckhoven

30 juni 2019

13u05 2 Beersel Het was puffen en zweten geblazen voor de bezoekers van de Kasteelfeesten dit weekend in Beersel. Normaal gaan de geuze- en kriekbieren er vlot over de toog maar door de hoge temperaturen waren vooral de pilsbieren en frisdranken in trek.

De Kasteelfeesten vonden zaterdag plaats in een blakende zon. De standhouders namen hun voorzorgen en lieten extra parasols aanrukken zodat de bezoekers toch nog wat extra schaduw konden opzoeken. Veerle Samyn van Pacha Mama kon omstreeks 20 uur haar parasols dichtklappen voor haar standje. Haar schepijs had natuurlijk veel trek. “We wisten dat het erg warm ging worden en we hadden extra ijs mee”, vertelt Veerle. “Het ijs verkocht vlot maar bij deze temperaturen heb ik in het begin van de namiddag zelfs koffie verkocht. Ik heb wel de indruk dat de bezoekers wat later naar de Kasteelfeesten komen dan andere jaren. Wellicht willen sommigen toch de hitte vermijden.”

Belle Perez was de grote naam zaterdag op de affiche. Zij hield er halt met haar ‘Fiesta’-toernee maar had toch ook tot halfweg haar set nodig om het publiek echt aan het dansen te zetten. Dat toen de zon stilaan achter de bomen verdween en de schaduw groter werd op het gras had er ongetwijfeld mee te maken.

Aan de overkant schonken de mannen van bierproeversvereniging De Lambikstoempers op dat moment vooral pils en frisdrank. Ook de lambiek werd geproefd en goedgekeurd door de bezoekers. “We verkopen andere jaren toch meer geuze en kriek”, zegt voorzitter Wanne Madalijns van De Lambikstoempers. “Maar bij dit weer slaat dat niet zo aan. Dat vind ik zelf wel vreemd want geuze is net de perfecte dorstlesser op warme dagen. Nu proeven ze vooral van de Manneken Pils die we op vat hebben en ook lambiek, de basis voor geuze en kriek, wordt al eens vaker geschonken. Dat zijn lichtere bieren die wellicht beter verteren in de zon. En op die manier hebben enkele mensen voor het eerst wellicht een lambiek gedronken.”

Ook bij brouwerij Belgoo klonk hetzelfde verhaal. “Met het Saisonneke van 4,4 procent hebben we hier al veel mensen een plezier kunnen doen”, aldus brouwer Jo Van Aert. “We hebben al onze bieren mee maar met zo’n weer hoeft het niet te verbazen dat de lichtere biertjes het best verkopen.”

Na Belle Perez konden de toeschouwers verder feesten tijdens een optreden van Cookies and Cream en volgde als apotheose nog een vuurwerk. Vandaag, zondag 30 juni vindt de tweede dag plaats van 14 uur tot 20 uur en treden onder andere De Bende en Raf Van Brussel op. Zoals het er nu naar uitziet zal het publiek alvast niet in de loden hitte hoeven toe te kijken.