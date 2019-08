Foodarcheoloog Jeroen kookt middeleeuws potje in Kasteel van Beersel Bart Kerckhoven

27 augustus 2019

07u56 3

Foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh kookt tijdens Open Monumentendag een middeleeuws potje in het Kasteel van Beersel. Daarbij laat hij zich inspireren door de vondsten die de archeologische opgravingen in de slotgracht van het kasteel opleverden. Zo demonstreert Van Vaerenbergh verloren gewaande kooktechnieken op houtskoolvuur. Op zondag 8 september zijn er doorlopend gratis rondleidingen met een gids in het Kasteel van Beersel. Voor volwassenen zijn er gidsbeurten om 11 uur en 14 uur en er zijn ook rondleidingen op maat van kinderen. De toegang tot het kasteel is die dag gratis van 10 uur tot 18 uur.