Fietsers trotseren sluipverkeer op omleidingsroute: gemeente voorziet volgende week veiliger alternatief Bart Kerckhoven

07 februari 2020

15u28 0 Beersel Fietsers die de nieuwe omleidingsroute langs het Kanaal Brussel-Charleroi in Sint-Pieters-Leeuw en Beersel uitprobeerden belandden deze week op een drukke sluiproute voor automobilisten. Fietser Kris De Greef filmde één van zijn tochten. “Omleidingen voor fietsers moeten vooraf beter bestudeerd worden”, vindt De Greef. Leeuws schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA) laat weten dat de route aangepast wordt. “Maar op sluipverkeer hebben we jammer genoeg niet veel vat”, zegt Desmeth.

De aanleg van een fietssnelweg op het jaagpad langs het kanaal is gestart en dus moeten de fietsers die dagelijks van en naar het werk rijden de komende maanden omrijden. Kris De Greef uit Beersel is één van hen. Hij testte deze week de omleidingsroute al eens uit maar vond die allesbehalve veilig. “Ik rij al vijftien jaar bijna dagelijks met de fiets naar het werk”, zegt Kris. “Ik was nieuwsgierig naar de tijdelijke omleiding. Maar ik schrok wel toen ik al het sluipverkeer op de Meerweg in Ruisbroek moest trotseren.” Kris maakte er zelfs videobeelden van. De wagens staan bij momenten stil en moeten aanschuiven terwijl fietsers hen voorbij steken. “En als het wat vlotter rijdt dan houden de meeste chauffeurs zich niet aan de snelheid”, weet Kris.

Vorig jaar nog stippelde het Agentschap Wegen en Verkeer een omleiding uit in via de Bruineput; een steile helling in Dworp. Langs het kanaal in Drogenbos moeten fietsers door werken ook al even om rijden en steken we twee keer de drukke Humaniteitslaan over. De logica is vaak zoek. Fietser Kris De Greef

Het is niet de eerste keer dat de ervaren fietser de wenkbrauwen fronst op omleidingen voor fietsers. “Vorig jaar nog stippelde het Agentschap Wegen en Verkeer een omleiding uit voor werken op de Alsembergsesteenweg in Beersel via de Bruineput; een steile helling in Dworp. Langs het kanaal in Drogenbos moeten fietsers door werken ook al even om rijden en moeten we twee keer de drukke Humaniteitslaan oversteken. De logica is vaak zoek en dat gaat dan weer ten koste van de veiligheid van de fietsers.”

Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA) van Sint-Pieters-Leeuw laat weten dat er een aanpassing komt op de omleiding aan de Meerweg. “Het sluipverkeer in die straat heeft alles te maken met de werken aan de geluidsschermen op de Brusselse Ring”, weet Desmeth. “Deze week is het er nog drukker geweest door de overlapping van twee fases. We verwachten wel dat het binnenkort wat rustiger zal worden maar er is intussen wel een alternatief uitgewerkt. Daarvoor werd overlegd met de Fietsersbond. Het is een gelukkig toeval dat er naast de Meerweg nog een stuk jaagpad ligt dat er goed bijligt en dat fietsers kunnen gebruiken om dan vandaar de aansluiting te maken op de Jan Baptist Rampelbergstraat. Volgende week gaan we de overgang van het jaagpad naar die straat nog asfalteren en er komen ook nog nieuwe wegwijzers die aanduiden dat het om een route voor fietsers gaat.”

Desmeth benadrukt dat er wel degelijk grondig nagedacht wordt over de omleidingen. “Voor de omleidingen voor de werken aan het jaagpad zijn de mogelijkheden vooraf besproken met zowel de Fietsersbond als de collega’s uit Beersel. Het andere jaagpad gebruiken was jammer genoeg niet mogelijk omdat het er te slecht bij lag. De Meerweg was aanvankelijk een goede optie maar op sluipverkeer heb je niet altijd vat.”