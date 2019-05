Fietser aangereden die uit het niks voor wagen opdook Tom Vierendeels

27 mei 2019

13u27 0 Beersel Een man stond in de Halse politierechtbank terecht nadat hij vorig jaar een fietser had aangereden op een oversteekplaats voor fietsers. Hij zou het slachtoffer niet opgemerkt hebben.

Het ongeval gebeurde op 22 april in Dworp. De beklaagde stond terecht voor het niet aanpassen van de snelheid bij het naderen van een oversteekplaats voor fietsers, het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen en het niet verlenen van voorrang. “Mijn cliënt was wel degelijk gestopt aan de oversteekplaats”, zei de advocaat van de man. “Er was een groot deel van de groep wielertoeristen overgestoken toen hij links en rechts keek om zijn weg te kunnen voortzetten. Op dat moment dook uit het niks toch een fietser voor de wagen op. Er was een botsing en de fietser kwam ten val. Hij hiel daar enkele lichte schaafwonden aan over.” De rechter toonde begrip en sprak een boete van 400 euro uit, maar geen rijverbod.