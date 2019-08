Fietser (61) op speed pedelec overleden na aanrijding TVP

18 augustus 2019

20u40 68 Beersel De fietser uit Ruisbroek die zondagavond om het leven kwam bij een ongeval in Lot was de bestuurder van een speed pedelec. Vermoedelijk draaide hij plots linksaf voor een achterligger. De bestuurder van de Ford Focus daarvan kon een aanrijding niet meer vermijden.

Het ongeval gebeurde rond 18.30 uur op de Zennestraat in Lot, een deelgemeente van Beersel. Volgens Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde, reden beide bestuurders in dezelfde richting. Ze reden dus meer dan waarschijnlijk in de richting van het op- en afrittencomplex van de Brusselse ring. “Volgens de vaststellingen van de verkeersdeskundige wijst alles erop dat de bestuurder van de personenwagen niet te snel reed en voldoende ruimte liet aan de speed pedelec”, luidt het. “Die laatste heeft vermoedelijk te snel afgeslagen op het kruispunt.” Volgens het parket legde de bestuurder van de Focus een negatieve ademtest af.

Een ziekenwagen en een MUG-team kwamen ter plaatse, maar hulp kon helaas niet meer baten. Het slachtoffer zou zware verwondingen aan het hoofd hebben opgelopen en is daaraan bezweken. Of hij een helm droeg kan het parket niet meegeven. Door het ongeval bleef de Zennestraat tot rond 21 uur volledig versperd. Volgens de eerste informatie zondagavond ging het om een 52-jarige man uit Ruisbroek, maar het parket laat vandaag weten dat het om een 61-jarige man gaat.

Wetgeving

Een speed pedelec is een snelle elektrische fiets die tot 45 kilometer per uur kan halen. Het is verplicht de speed pedelec in te schrijven bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) waardoor de fiets ook een nummerplaat krijgt. De bestuurders moeten verplicht een fietshelm dragen en moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Dat kan een rijbewijs voor een bromfiets of voor een ander voertuig zijn.