Fietser (52) overleden na aanrijding in Zennestraat Tom Vierendeels

18 augustus 2019

20u40 15 Beersel In de Zennestraat in Lot is zondagavond een fietser om het leven gekomen bij een aanrijding.

Het ongeval gebeurde omstreeks 18.30 uur ter hoogte van het kruispunt met de Albert Denystraat. Daar kwam het tot een aanrijding tussen het slachtoffer en een personenwagen. Voor de fietser, een 52-jarige man uit Ruisbroek, kon geen hulp meer baten. Hij zou zware verwondingen opgelopen hebben en is daar ter plaatse aan bezweken. Hoe het met de automobilist is, is niet duidelijk.

Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Een verkeersdeskundige is momenteel ter plaatse, de Zennestraat is afgesloten.

Later meer.