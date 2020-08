Fel protest tegen nieuwe feestzaal in Huizingen: “Dit kan ons dorp echt niet meer aan”

Beersel

Huizingen staat in rep en roer omdat een ondernemer uit Affligem een feestzaal wil bouwen langs de Henri Torleylaan. Twee weken geleden ontdekten buren dat er een aanvraag uithing langs de straat. “Niemand werd vooraf ingelicht”, klinkt het bij de buurtbewoners die vrezen voor de leefbaarheid van Huizingen. Er is een petitie opgestart en een affichecampagne gelanceerd. De Huizingenaren roepen op om massaal bezwaar in te dienen bij het schepencollege.