Experts buigen zich over toekomst van verkeersvrij Winderickxplein: “Maar een goede beslissing nemen zal tijd vragen” Bart Kerckhoven

05 december 2019

16u23 2 Beersel Het verkeersvrije Winderickxplein werd zeven jaar geleden officieel ingehuldigd maar nog steeds zorgen de keuzes van toen voor discussies tussen voor- en tegenstanders. De meerderheid laat experts voorstellen uitwerken over mogelijke aanpassingen. “Deskundigen moeten ons helpen want als we foute keuzes maken creëren we nieuwe problemen”, zegt mobiliteitsschepen Kristien Vanhaverbeke (N-VA).

De herinrichting van het Winderickxplein lokte al bij de voorbereiding van de werken felle discussies uit. Handelaars verzetten zich en er werd zelfs een affichecampagne georganiseerd. Uiteindelijk bleven de meningen over een verkeersvrij plein verdeeld. Ook politiek ontstond er discussie. Gemeenteraadslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) bracht die discussie nog eens naar de gemeenteraad. “Dit is het grootste mobiliteitspijnpunt in onze gemeente”, aldus Slootmans. “Het wordt hoog tijd dat een historische vergissing wordt rechtgezet.”

De nieuwsgierigheid van Slootmans was gewekt door een publicatie van Open Vld-gemeenteraadslid Jos Savenberg, lid van de meerderheid. Die gaf in die tekst zijn eigen visie over het plein. “Mijn voorstel is om op kritieke momenten het Winderickxplein open te stellen voor het verkeer zodat de Zoniënwoudlaan ontlast wordt”, zegt Savenberg (Open Vld) daarover. “Dat kan tijdens de spitsuren wanneer bijvoorbeeld heel wat ouders hun kinderen ’s ochtends afzetten op Sint-Victor. Dat kan het sluipverkeer in de Ingendaelwijk misschien voorkomen. Maar dat is mijn mening. Er zijn deskundigen die nu uitzoeken wat de beste oplossingen zijn en ook het mobiliteitsforum zal ongetwijfeld nog een visie ontwikkelen over de toekomst van het plein. Mijn mening is er één van de zovelen binnen de meerderheid. Ik denk dat we met alle partijen binnen de meerderheid gewoon een goede beslissing moeten nemen wanneer we alle informatie hebben en de situatie goed bestudeerd is.”

Het schepencollege heeft vandaag nog geen toekomstplan voor het plein. “Maar we erkennen wel dat er problemen zijn”, zegt schepen van Mobiliteit Kristien Vanhaverbeke (N-VA). “Er staan files aan het kruispunt van Vastiau Godeau. Maar of je die zal oplossen door het plein open te stellen voor het verkeer? Dat is een vraag die wij niet kunnen beantwoorden. Daarom schakelen we ook experts in die ons mobiliteitsplan actualiseren. Als we een beslissing nemen moeten we zeker zijn dat we geen nieuwe problemen creëren.”

Vanhaverbeke haalt ook aan dat er niet alleen een mobiliteitsprobleem is dat besproken moet worden. “Het is een groot plein dat vandaag veel te weinig gebruikt wordt. Ook dat moet bekeken worden. Wat verwachten de bewoners en de handelaars? Hoe kan dat plein beter benut worden? Moet er toch extra parking voorzien worden? Het zijn maar een paar andere vragen die ook moeten gesteld worden. Als we in deze legislatuur een goede beslissing kunnen nemen over de toekomst van het Winderickxplein denk ik dat we al heel wat werk verricht hebben.”