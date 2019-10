Esther (23) verkoopt cupcakes voor Rode Neuzendag: “Jongeren kunnen ook bezwijken onder de druk” Bart Kerckhoven

24 oktober 2019

14u50 2 Beersel Esther De Bock (23) uit Dworp verkoopt cupcakes voor Rode Neuzendag. De studente ergotherapie besloot om haar steentje bij te dragen omdat het thema haar dit jaar nauw aan het hart lag. “Er wordt vandaag zoveel verwacht van jongeren dat het logisch is dat we die druk soms niet meer aankunnen”, vertelt ze.

De campagne van Rode Neuzendag legt dit jaar de nadruk op de weerbaarheid van jongeren en dat inspireerde Esther om zelf de handen uit de mouwen te steken. “Ik heb Rode Neuzendag altijd al een prachtig initiatief gevonden”, zegt Esther. “De actie snijdt een onderwerp aan dat nog steeds in de taboesfeer zit. En dit keer sprak het thema me zeker aan.”

Durf toegeven

Esther studeert Ergotherapie aan de hogeschool Odyssee en erkent dat ze zelf vaak worstelt met de druk die op de schouders van jongeren gelegd worden. “Het lijkt alsof wij het nooit moeilijk mogen hebben omdat we jong zijn”, vertelt ze. “Alsof we bakken energie hebben en het dus onmogelijk is om te crashen. Een burn-out of een depressie kan alleen maar iemand die ouder is overkomen maar dat is dus niet de realiteit. Ik ondervind zelf ook dat ik tijdens examens of stages af te rekenen krijg met faalangst en schrik heb om te bezwijken onder de druk. Dat is één van de redenen waarom ik uiteindelijk mijn studies op vijf jaar in plaats van drie jaar zal afwerken. Op die manier blijft het voor mij haalbaar. We moeten dat soms ook gewoon eens durven toegeven.”

Omdat het thema haar zo aansprak besloot Esther om zelf aan de slag te gaan. “En zo kwam ik bij de verkoop van cupcakes uit”, vertelt ze. “Eén van mijn vrienden zit in de verkoop en gaf me wat tips. Een andere vriend maakte dan weer bestelbonnen en zijn vrouw ontwierp een leuke affiche. Mijn zus is dan weer boekhoudster dus die kon me perfect vertellen of ik wat kon overhouden voor Rode Neuzendag. Mijn ouders sponsoren ook wel gul dus ik zal zeker een mooi bedrag kunnen overmaken.”

5 of 10 euro

De cupcakes van Esther worden in pakketten van 3 voor 5 euro en 6 voor 10 euro verkocht. Met smaken als vanille en chocolade, een mix van beiden en suikerpasta’s geïnspireerd op Rode Neuzendag is er alvast keuze genoeg. De cupcakes kunnen tot 10 november besteld worden via estherdb96@gmail.com.