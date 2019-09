Eikenheide moet opnieuw een echte heide worden: Bomen wijken voor heidebeplanting Bart Kerckhoven

01 september 2019

12u25 2

De Eikenheide in Alsemberg moet binnen enkele jaren opnieuw een echte heide worden en daarom worden er bomen gekapt. “We willen testen of de specifieke planten van een heide opnieuw bloeien op deze plaats”, zegt Koen De Rijck van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. “We herstellen de natuur op deze manier in haar oorspronkelijke staat. De Eikenheide was jaren eigendom van het OCMW van Brussel. Maar de tijd dat herders dieren lieten grazen op de heide ligt al lang achter ons. Ooit werden er dennen aangeplant die afbrandden. Nadien werd gekozen voor onder andere Amerikaanse eik maar wij willen dus de oorspronkelijk begroeiing alle kansen geven. Binnen enkele jaren zal duidelijk worden of de typische heidestruiken opnieuw kunnen bloeien. “Op de Rilroheide zijn we daar dankzij de hulp van Natuurpunt jaren geleden al in geslaagd”, vertelt burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) van Beersel. “Op Destelheide hebben we gelijkaardige plannen. We herinneren ons de echte heide nog vanuit onze jeugd. We hopen dan ook dat zo enkele natuurgebieden in onze gemeente in ere hersteld worden.”