Eerste voetbalploeg van Dworp viert vijftigste verjaardag: “Kameraadschap na al die jaren nog altijd het belangrijkste”

20 augustus 2020

die ooit werd opgericht in Dworp bestaat vijftig jaar. De Davidskornuiten spelen

Het verhaal van

de Davidskornuiten begint bij de oprichting van de afdeling van het Jong Davidsfonds

in Dworp in 1966. Edmonde Liveyns, Edmond Onnockx, Alex Springael, Eddy

Lavreysen, Machteld, Hugo Devillé en later ook Lode Dekens en Karel Deknopper organiseerden

heel wat culturele activiteiten. Terwijl de nationale organisatie begon te slabakken

staken ze in Dworp een tandje bij en werd een voetbalploeg opgericht. Lode Dekens

speelde toen de pannen van het dak bij La Rhodienne en had met ‘Lode en zijn

kornuiten’ een eigen supportersclub: de Davidskornuiten waren geboren. Behalve de

competitie afwerken werd er ook jaarlijks een tornooi georganiseerd voor lokale

verenigingen. Er werd zelfs tot drie keer toe ‘De Superploeg’ georganiseerd waarbij

deelnemers zich moesten meten met elkaar in het boogschieten, de Bruineput op

fietsen, joggen en veel meer.

Het voetbal was

voor de meeste Davidskornuiten natuurlijk het plezantste. In totaal maakten 170

spelers deel uit van de ploeg de in 1980, 1981 en 2008 en 2009 kampioen speelde.

““In al die jaren was de kameraadschap het voornaamste”, zegt voorzitter

Geeraard Devillé. “Iedereen werd op gelijke voet ontvangen en iedereen

aanvaardde dat ook. En zo is het ook vandaag nog. Spijtig genoeg kunnen wij ons

vijftigjarig bestaan niet jaar vieren door het coronavirus. We hadden al

plannen voor optredens, een minivoetbaltornooi met de Beerselse ploegen die bij

het AVVV actief zijn en uiteraard een receptie. Wij hopen nu om de viering in 2021 te organiseren.”