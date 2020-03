Eerste échte CoderDojo in de bibliotheek van Beersel een succes Amber Gys

07 maart 2020

16u18 14 Beersel De bibliotheek van Beersel organiseerde zaterdag de eerste échte CoderDojo, dankzij het grote succes van de pop-up CoderDojo’s de voorbije jaren.

Jongeren tussen 7 en 17 jaar kunnen vanaf nu elke eerste zaterdag van de maand van 10 tot 13 uur aan de slag met Scratch en andere open source en gratis softwares. De eerste sessie was een succes. Zo’n vijftien jongeren kregen begeleiding van de vier enthousiaste vrijwillige coaches Arno De Leeuw, Ayko Geeraert, Dejan en Milan llic. Zij hielpen de jongeren zich een weg banen in de wondere wereld van programmeren.

De organisatoren zijn laaiend enthousiast over de opkomst. “Het is een mooie start voor een maandelijkse traditie. Wie geïnteresseerd is, een laptop heeft en wil leren programmeren, websites maken, apps en spelletjes ontwikkelen samen met gelijkgestemde deelnemers mag de eerste zaterdagen van de maand aankruisen op zijn of haar kalender”, vertelt schepen voor Vlaams Beleid Elsie De Greef.