Een bijl, een riotgun en carnavalsmaskers, meer had Bende van Nijvel niet nodig voor generale repetitie in Delhaize van Beersel: “Wat ze daar deden, ging om pure arrogantie”

Beersel

De waas van mysteries rond de Bende van Nijvel houdt speurders, families van de slachtoffers en de rest van Vlaanderen na 35 jaar nog steeds in de greep. Het Laatste Nieuws gaat deze zomer op pad door het Pajottenland in het spoor van de Bende . Net als vorige week speelt deze zwarte bladzijde zich af in Beersel. De Bende bevestigt in het Delhaize-warenhuis hoe meedogenloos ze zijn. Het lijkt een generale repetitie voor Eigenbrakel, Overijse en Aalst. Er vallen één dode, verschillende gewonden en tal van aanwezigen raken getraumatiseerd. Nu nog durven sommigen niet te praten. “Hun gedrag wees op pure arrogantie naar de speurders toe”, zegt kenner Guy Bouten. “‘Zoek het het maar uit’, moeten ze gedacht hebben.”