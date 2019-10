Dworp in feeststemming: Volksambachten, prijskampen voor koeien maar ook Kampernoellenquiz kleuren 171ste editie van jaarmarkt Bart Kerckhoven

21 oktober 2019

07u33 2 Beersel Dworp is in feeststemming want de jaarmarkt vindt dinsdag plaats in het dorp. Al een heel weekend lang is er feest gevierd met onder andere een rommelmarkt, toneelvoorstellingen en een dierenwijding. Maar het hoogtepunt is dus voor 22 oktober. De organisatoren pakken uit met enkele nieuwigheden.

Tijdens de wedstrijden voor paarden en vee kan meer dan 10.000 euro aan prijzengeld verdeelt worden en voor het eerst in vijftien jaar zullen er zelfs prijskampen voor koeien zijn. Het Heemkundig Genootschap van Witthem duikt in een ruim archief van programmaboekjes van de jaarmarkt voor de jaarlijkse thematentoonstelling die vanaf 10 uur in het poortgebouw van de pastorie bezocht kan worden. Met ‘Drankstoempers op de joarmet’ worden vooral de leukste foto’s getoond van de voorbije decennia.

Ook Natuurpunt pakt uit met een nieuw recept. In Sint-Victor komen de bezoekers alles te weten over de verschillende paddenstoelen die in onze regio groeien. Ze pakken zelfs uit met een heuse ‘kampernoellenquiz’ om de paddenstoelenkennis van de bezoekers te testen.

Het jaarmarktcomité pakt zelf ook uit met enkele nieuwigheden: Op de speelplaats van Sint-Victor kan jong en oud kennis maken met verschillende oude volksambachten zoals kantklossen, mandenvlechten en houtdraaien.

Afsluiten doen ze in Dworp traditioneel op dinsdagavond met een liveoptreden en de jaarmarktfuif. Het avondoptreden in de feesttent wordt verzorgd door Commerwell. Een uiterst dansbare coverband met een stevige live-reputatie. Discobar Picasso mag een muzikaal einde breien aan het feestweekend met de traditionele jaarmarktfuif.