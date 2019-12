Duo veroordeeld voor één inbraak, vrijgesproken voor vier andere WHW

10 december 2019

12u11 1 Beersel Twee mannen die betrapt werden bij een inbraak in Beersel zijn veroordeeld tot respectievelijk 15 maanden en 2 jaar cel. Voor een reeks andere inbraken die dezelfde nacht gebeurden werden ze vrijgesproken.

In de nacht van 28 op 29 mei 2019 werden de twee opgepakt in Beersel nadat een buurtbewoonster de politie had verwittigd omdat ze twee mannen over het hek rond haar huis had zien klauteren. Ter plekke troffen de agenten een van beide mannen aan in het struikgewas, terwijl de tweede zich via een raam al toegang had verschaft tot de garage van de woning. Diezelfde nacht waren in en rond de Schoolstraat nog een viertal andere inbraken in woningen en wagens gepleegd, naast nog een reeks pogingen. Ook hiervoor werden ze vervolgd maar de rechter achtte hun aandeel hierin niet bewezen. “In een navolgend PV is de politie zelf teruggekomen op hun vermoeden dat ze hierbij betrokken waren. Er is geen sporenonderzoek uitgevoerd en ze hadden geen buit van die feiten bij zich. Vrijspraak dringt zich dus op hiervoor”, luidde de redenering in het vonnis.