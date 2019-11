Duo riskeert tot 2 jaar cel voor verschillende inbraken in en rond Schoolstraat WHW

12 november 2019

16u36 0 Beersel Twee mannen die betrapt werden bij een inbraak in Beersel riskeren 18 maanden en 2 jaar cel. De twee bleken in het bezit van een aantal spullen die diezelfde nacht in dezelfde buurt gestolen waren en het parket is dan ook van mening dat het tweetal ook die diefstallen gepleegd heeft.

In de nacht van 28 op 29 mei 2019 werden de twee opgepakt in Beersel nadat een buurtbewoonster de politie had verwittigd omdat ze twee mannen over het hek rond haar huis had zien klauteren. Ter plekke troffen de agenten een van beide mannen aan in het struikgewas, terwijl de tweede zich via een raam al toegang had verschaft tot de garage van de woning. “Diezelfde nacht waren in en rond de Schoolstraat nog een aantal andere inbraken in woningen en wagens gepleegd, naast nog een reeks pogingen. Een van beiden was in het bezit van een aantal spullen die bij die inbraken gestolen waren. Dat lijkt me voldoende bewijs voor het feit dat zij ook die feiten gepleegd hebben. Of er moeten toevallig net op hetzelfde tijdstip nog andere inbrekers aan het werk geweest zijn.” Het parket vroeg 2 jaar cel voor de eerste verdachte en 18 maanden cel voor de tweede. Die laatste bekende zijn aandeel, maar de eerste verdachte betwistte dat hij ook de andere inbraken had gepleegd. “Daarvoor is ook onvoldoende bewijs”, pleitte zijn advocaat. “Hij had die spullen dezelfde ochtend gekocht aan een metrostation in Brussel. Hoogstens gaat het om heling.” Uitspraak op 10 december.