Duiven poepen Kasteel van Beersel helemaal onder: gemeente zet roofvogels in om beestjes te verjagen Bart Kerckhoven

27 december 2019

11u19 1 Beersel Wie de voorbije maanden het Kasteel van Beersel heeft bezocht, kon er niet naast kijken: de hele bovenverdieping is door duiven ondergepoept. Het gemeentebestuur gaat nu een valkerij inschakelen om de vogels te vangen. “We hebben echt alles geprobeerd om de duiven te verjagen maar niets helpt”, zegt schepen van Dierenwelzijn Elsie De Greef (N-VA) die de duiven nadien ook aan de pil wil.

De drie torens van de bekende waterburcht uit het Suske en Wiske-album De Schat van Beersel worden geteisterd door duiven. De vogels poepen de bovenverdieping helemaal onder. “Sommige ruimten moeten zelfs afgesloten worden omdat er zoveel uitwerpselen liggen”, zegt De Greef. “De vogels hebben onder het dak vrij spel. Alles afsluiten is haast onmogelijk want er zijn genoeg kleine vensters en spleten waar ze toch nog binnen kunnen vliegen. Er is ook een gezondheidsrisico want mensen kunnen zelfs de zogenaamde duivenmelkerslong oplopen als ze in contact komen met die uitwerpselen.”

Kritiek

Bezoekers lieten ook al hun ongenoegen blijken. “We begrijpen de kritiek want het is natuurlijk niet leuk om tussen de vogelpoep dit monument te bezoeken”, aldus de schepen. Eigenaars van gebouwen in de Zennevallei zijn volgens het politiereglement ook verplicht om duivenpoep te verwijderen en de ruimten waar de duiven zaten te ontsmetten. De voorbije maanden werden allerlei diervriendelijke oplossingen uitgetest om de vogels te verjagen. “Er werden vliegers uitgehangen zonder succes. In de buurt werden enkele roofvogels gehouden maar zelfs dat schrikte de duiven niet af. Het is spijtig maar we moeten nu een drastischere maatregel nemen.”

Duivenpil

De valkerij Ardawen uit Meerbeke zal nu met enkele roofvogels ter plaatse komen om de duiven te vangen. “Het is noodzakelijk om het probleem op te lossen”, zegt De Greef. “Het is niet leuk om als bevoegd schepen in een diervriendelijke gemeente voor deze aanpak te kiezen maar we willen nadien wel met een andere aanpak het probleem oplossen. Zo kunnen we kiezen voor anticonceptie bij de duiven zoals dat eerder al met succes in Leuven werd uitgetest.” De duivenpoep opruimen kost ook telkens heel wat geld. Twee keer werden dit jaar al de drie torens van het kasteel schoongemaakt en dat kostte Beersel 6.437,2 euro.