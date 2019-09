Dubbel feest in cultureel centrum: Alzenbar viert tweede verjaardag en de Meent klinkt op nieuw cultuurseizoen Bart Kerckhoven

06 september 2019

In cultureel centrum de Meent wordt er dit weekend gefeest want niet alleen het nieuwe cultuurseizoen wordt op gang getrapt. Ook het cultuurcafé Alzenbar viert mee want die zaak bestaat twee jaar. Zaterdagnamiddag is er vanaf 16 uur de straattheatervoorstelling FRIDA! Vanaf 20 uur treden Beerselaars Semele Uyttenbroeck en Pieter Van Leuven op. Om 21 uur is er dan een concert van Minimachine en speelt een dj nadien nog een set. Op zondag wordt de tentoonstelling ‘Bruegel Inspireert’ geopend en treedt Emballage Cadeau XL op. ’s Avonds is er ook nog een filmvoorstelling waarbij Rocketman vertoond wordt, de film over de carrière van Elton John. De activiteiten zijn gratis.