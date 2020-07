Drie gewonden bij crash in Lot: parket stelde deskundige aan voor verder onderzoek Tom Vierendeels

06 juli 2020

03u26 44 Beersel Drie jonge personen zijn zondagnacht gewond geraakt bij een ongeval in Lot. De bestuurder verloor de controle over de wagen en botste tegen een muurtje van een voortuin. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse die van oordeel is dat overdreven snelheid de oorzaak is.

Het ongeval gebeurde rond middernacht in de Petrus Dewildestraat. Een auto kwam uit de richting van Huizingen op de Guido Gezellestraat, maar verloor in de bocht de controle over het stuur en raakte de betonblokken naast de weg. “De auto ging uit de bocht en knalde tegen een muurtje van een voortuin”, zegt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. “Drie jonge inzittenden raakten gewond.” Over hun toestand is geen duidelijkheid, maar minstens één van hen had voor maandagmiddag al het ziekenhuis verlaten.

“Omdat er aanvankelijk door de slachtoffers was gezegd dat ze werden gehinderd door een ander voertuig werd een verkeersdeskundige aangesteld”, vervolgt Blondeau. “Maar dat blijkt niet uit de vaststellingen van de deskundige. Volgens hem is overdreven snelheid de oorzaak van het ongeval. Of er ook sprake was van intoxicatie wordt nog onderzocht.”