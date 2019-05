Drie bedrijven ontruimd na ammoniaklek in Huizingen: Omwonenden gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden Tom Vierendeels

28 mei 2019

08u05 42

Bij een vleesverwerkend bedrijf langs de Gustave Demeurslaan in Huizingen is dinsdagochtend een ammoniaklek ontstaan. De brandweerzone Vlaams-Brabant West is ter plaatse en zal het lek dichten. Er zijn geen gewonden gevallen maar er werden wel drie bedrijven ontruimd. Omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden omwille van de geurhinder. Het gaspakkenteam van de zone Vlaams-Brabant is opgeroepen. De herstelling zal wellicht nog de hele voormiddag in beslag nemen.

