Doortrekkersterrein Huizingen definitief gesloten: Regering trekt subsidie van 1,2 miljoen euro in Bart Kerckhoven

15 oktober 2019

11u20 0 Beersel Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) heeft de subsidie van 1,2 miljoen euro ingetrokken die nodig is om het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners in Huizingen in te richten. Haar partijgenoot en college in de Vlaamse regering Ben Weyts kondigde in oktober vorig jaar de sluiting aan van het terrein.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om het doortrekkersterrein helemaal op te knappen en opnieuw in te richten. In samenspraak met de provincie werd daarvoor een budget van 1,2 miljoen euro voorzien. Maar Weyts, die zelf in Beersel woont, wilde af van het terrein dat volgens hem niet op de juiste locatie is ingeplant. Die beslissing is nu herroepen. “De woonwagenbewoners moeten terecht kunnen op een terrein dat voor hen beter geschikt is”, vertelde minister Weyts eind vorig jaar. “Het oude terrein kan dan gebruikt worden voor de aanleg van extra parkeerplaatsen, die het provinciedomein ook nodig heeft. En de inwoners van Huizingen krijgen meer rust en veiligheid. Iedereen wint.”

Op het doortrekkersterrein was plaats voor zeventien woonwagens. Het opende zestien jaar geleden op de Henri Torleylaan in Huizingen, tegenover de ingang van het provinciedomein. Het is al een hele tijd gesloten omdat er vernieuwingen nodig waren. Enkel aan het opleidingscentrum PIVO in Zellik kunnen nu nog woonwagenbewoners terecht in de provincie. Of er nog een tweede terrein ingericht wordt is onduidelijk.