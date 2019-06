Documentaire en boek brengen hulde aan het Brabants trekpaard Bart Kerckhoven

13 juni 2019

15u50 3 Beersel Het Brabants trekpaard heeft voortaan een eigen documentaire en de provincie Vlaams-Brabant geeft zelfs een boek uit om het paardenras te eren. “Onze trekpaarden hebben een zacht karakter maar zijn harde werkers”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V). “Die trekken typeren ook de Brabanders.”

Het Brabants trekpaard was jarenlang aan de slag op de velden, maar door de opkomst van tractoren en andere landbouwmachines in de jaren zestig was het ras met uitsterven bedreigd. De provincie houdt dat Vlaams-Brabantse erfgoed in ere door onder andere een veulenpremie toe te kennen. Maar om de paarden in de aandacht te plaatsen, is er nu nog een stapje verder gegaan. Samen met Openbaar Kunstbezit Vlaanderen en het Centrum Agrarische Geschiedenis werd het boek ‘Kweker, keuring en kordeel. De Belgische trekpaardencultuur in Vlaams-Brabant’ uitgegeven. Het boek werd voorgesteld in het provinciedomein in Huizingen waar ook al enkele jaren trekpaarden wonen.

“Het boek schetst de veelzijdigheid van deze cultuur en laat de waaier aan stemmen binnen de wereld van de trekpaardenliefhebbers aan het woord”, zegt Tom Dehaene. “Dankzij hun herinneringen, ervaringen en gevoelens ontdek je de technieken, vaardigheden, gebruiken en rituelen die eigen zijn aan de kweek en het gebruik van trekpaarden.”

De provincie liet ook nog een documentaire maken, in samenwerking met het Centrum Agrarische Geschiedenis, waarin de technieken voor de toekomst bewaard werden. Zelfs als de generatie van oudere gebruikers mocht uitsterven, zal er een audiovisueel archief blijven.