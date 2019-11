Digitale snelheidsborden waarschuwen hardrijders in Beersel en Lot Bart Kerckhoven

02 november 2019

Het gemeentebestuur van Beersel kocht twee nieuwe digitale snelheidsborden aan om chauffeurs te laten weten hoe snel ze rijden. De borden moeten in de eerste plaats de hardrijders ontmoedigen. De borden worden geplaatst op de Dworpsestraat in Lot ter hoogte van het huisnummer 20 en de Steenweg op Ukkel in Beersel ter hoogte van het nummer 2. De borden werken op zonne-energie en kunnen niet verplaatst worden. Op de Zennestraat stonden zo al twee borden en de gemeente wil nu ook nog eens twee verplaatsbare borden aanschaffen die dan tijdelijk geïnstalleerd worden op plaatsen waar te snel gereden wordt.