Dief verdedigt zichzelf...en krijgt 10 maanden meer dan gevorderd werd WHW

12 juli 2019

13u18 0 Beersel Een Algerijnse twintiger is veroordeeld tot 30 maanden cel voor enkele autodiefstallen. Hij gaf de feiten toe, maar... zag zichzelf toch niet als de dader. De rechter dacht hier anders over.

De man viel vorige week op met een opmerkelijk pleidooi. Het parket had 20 maanden cel gevorderd nadat hij in de nacht van 15 op 16 januari drie geparkeerde wagens gestolen had in Beersel. “Dat maakt mij toch geen dief”, meende hij echter . De gedachtengang erachter was onnavolgbaar. “Ik was toen verslaafd aan drugs. Ik ben dus eigenlijk geen dief, maar wel het slachtoffer van drugs”, besloot hij. Toen hij betrapt werd vluchtte hij in een wagen weg. Na een korte achtervolging kon hij gestopt worden. Uiteindelijk kon hij gearresteerd worden maar dit verliep niet zonder slag of stoot. Twee agenten raakten gewond toen hij hen raakte met stampen en slagen. “Ach ik viel op de grond en zo kwamen mijn benen in de lucht. Héél misschien heb ik hen zo even geraakt”, verdedigde hij zich tegen de weerspannigheid waarvoor hij ook vervolgd werd. Op het einde van zijn ietwat aparte pleidooi had hij nog een verzoek voor de rechter. “Laat me snel vrij. Ik zit al lang in de cel. Het was een erg harde les.”

Kan noch wal

Ondanks zijn originele pleidooi ging de rechter niet in op zijn smeekbede. Integendeel, hij kreeg 10 maanden meer dan de gevorderde 20 maanden cel. “Beklaagde is duidelijk met verkeerde bedoelingen op ons grondgebied. Zijn verklaring dat hij de agenten niet aangevallen heeft komt helemaal niet overeen met de medische attesten en de verklaringen van de agenten. Ook zijn bewering dat hij geen dief is raakt kant noch wal. Hij werd betrapt door de politie en vluchtte weg.”