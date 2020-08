DHL Supply Chain verhuist naar gloednieuwe campus op industriezone Laekebeek Bart Kerckhoven

06 augustus 2020

11u32 0 Beersel De afdelingen van DHL Supply Chain in Huizingen en Lot verhuizen naar een nieuwe site op de industriezone Laekebeek in Lot. Daar laat het bedrijf een nieuwe ‘Life Sciences and Healthcare campus’ bouwen.

DHL Supply Chain is van plan om eind 2021 te verhuizen naar de nieuwe site. De 150 medewerkers die momenteel in de huidige vestigingen tewerkgesteld zijn, kunnen allen in de nieuwe accommodatie aan de slag. De campus zal 28.000 vierkante meter groot en volledig CO2-neutraal zijn. Daarvoor wordt samengewerkt met ontwikkelaar MG Real Estate.

“Naast de meer dan twintig laad- en losdokken en gescheiden dokken voor gekoelde farmaceutische producten zal er voldoende opslagruimte zijn om verdere operationele groei te ondersteunen en tegemoet te komen aan seizoensgebonden vraag”, laat het bedrijf weten.

De voorbereidende werken werden al aangevat door MG Real Estate en de eigenlijke bouw zal binnenkort starten. De campus zal in het voorjaar van 2021 ingericht kunnen worden.