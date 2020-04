Destelheide wordt schakelzorgcentrum bij coronapiek: “We nemen onze verantwoordelijkheid op” Bart Kerckhoven

01 april 2020

13u09 0 Beersel Als het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria geen nieuwe coronapatiënten meer kan opnemen zal vormingscentrum Destelheide in Dworp gebruikt worden als schakelzorgcentrum. “Destelheide neemt in deze moeilijke tijden zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op”, klinkt het in het vormingscentrum.

Destelheide is een bekend vormingscentrum waar het hele jaar door groepen logeren om er cursussen te volgen. Het doelpubliek zijn vooral jongeren en vormingsorganisaties. Maar door de coronacrisis zijn ook in Dworp alle activiteiten geannuleerd en staat het centrum dus leeg. Tegelijkertijd wordt in heel Vlaanderen intussen de inrichting van schakelzorgcentra voorbereid, en ook Destelheide zal hiervoor worden ingericht.

Het bekende vormingscentrum zal zo een belangrijke functie krijgen wanneer de nood het hoogst wordt. “In een schakelzorgcentrum kunnen coronapatiënten verblijven die fysiek te goed zijn om nog in het ziekenhuis te blijven, maar nog niet genoeg hersteld zijn om al naar huis te gaan”, klinkt het in een persbericht van vormingscentrum Destelheide. “De overheid heeft hiervoor strenge richtlijnen opgesteld, waaraan Destelheide tegemoet kan komen.”

Extra bedden

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria, huisartsen maar ook apothekers en thuisverpleegkundigen werken samen om het schakelzorgcentrum te kunnen openen. “De huisartsen coördineren het centrum en de overheid financiert het. Het grote voordeel voor het ziekenhuis is dat er zo extra bedden vrijkomen”, luidt het.

Voorlopig is er nog voldoende capaciteit. Maar de provinciegouverneur vroeg om op verschillende locaties een schakelzorgcentrum te voorzien” Burgemeester Hugo Vandaele van Beersel

Verschillende gemeenten uit het Pajottenland en de Zennevallei zijn betrokken. De lokale besturen van Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Pepingen, Drogenbos, Sint-Genesius-Rode en Linkebeek engageren zich om de opening mogelijk te maken. Een werkgroep is intussen al opgestart om alles voor te bereiden.

“Destelheide is een geschikte locatie”, zegt burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester) van Beersel. “Er is al een volledig uitgeruste keuken aanwezig, net als voldoende sanitair. Patiënten kunnen er in de beste omstandigheden opgevangen worden. Er is ook een medisch gedeelte voorzien, maar patiënten die intensieve zorgen nodig hebben zullen in het Halse ziekenhuis opgevangen worden.”

Afwachten

Of het schakelzorgcentrum de deuren effectief zal openen is nog onduidelijk. Het wordt afwachten wat de gevolgen zullen zijn voor het AZ Sint-Maria wanneer een echte piek in opnames zich voordoet. “Voorlopig is er nog voldoende capaciteit”, weet Vandaele. “Maar de provinciegouverneur vroeg wel om op verschillende locaties een schakelzorgcentrum te voorzien. Daarom zijn we nu al volop met de voorbereidingen bezig. Als het nodig is kan Destelheide in een mum van tijd openen als zorgcentrum.”

Het zou een kwestie van dagen zijn voor Destelheide helemaal heringericht is als schakelzorgcentrum met een capaciteit van dertig bedden. Cijfers over het aantal coronapatiënten dat momenteel verzorgd wordt in het ziekenhuis in Halle en de capaciteit die er nog is, worden niet vrijgegeven door AZ Sint-Maria.

