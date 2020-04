Destelheide opent voorlopig niet als schakelzorgcentrum voor coronapatiënten Bart Kerckhoven

23 april 2020

11u22 2 Beersel In het vormingscentrum Destelheide zullen voorlopig dan toch geen coronapatiënten verzorgd worden. Destelheide werd omgevormd tot een schakelzorgcentrum zodat bij een piek er extra capaciteit was om mensen te helpen.

In de ziekenhuizen kunnen ze iedereen met COVID-19 nog perfect behandelen. “Dankzij een geïntegreerd zorgbeleid tussen het ziekenhuis, de woonzorgcentra en de Eerstelijnszone Zennevallei zijn er al heel wat patiënten op een veilige manier kunnen terugkeren naar hun vertrouwde woonzorgcentrum of naar huis waar ze verder opgevolgd worden via de thuiszorg”, klinkt het in een persbericht. “Dit heeft er voor gezorgd dat er opnieuw voldoende vrije ziekenhuiscapaciteit is. Het uitwerken van het Destelheide-scenario is wel geen maat voor niets geweest. De kans bestaat immers dat er nog een tweede besmettingspiek volgt. In dat geval is bij een overbezetting van het AZ Sint-Maria het huiswerk reeds gemaakt.”

Begin april werd bekend gemaakt dat het Centrum voor Jeugd, Kunst en Creatie Destelheide in Dworp ingericht zou worden als schakelzorgcentrum in het geval het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle de toestroom coronapatiënten niet meer zou aankunnen. Nu wordt er vooral veel aandacht besteed aan de rusthuisbewoners die terugkeren naar de woonzorgcentra na een behandeling tegen COVID-19. In de rusthuizen zal speciale aandacht gaan naar de zorg van deze mensen.