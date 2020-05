Destelheide en Hanenbos klaar voor heropening: “Gasten kunnen met gerust hart in verblijfcentra logeren” Bart Kerckhoven

30 mei 2020

10u00 0 Beersel De verblijfcentra Destelheide en Handenbos in Dworp zijn klaar voor een heropening. De Nationale Veiligheidsraad moet nog beslissen of de centra open kunnen maar op beide locaties zouden deze zomer kinderen op kamp kunnen gaan.

De centra voor Jeugd, Kunst en Creatie hopen in juni samen met de horeca te kunnen heropenen. De medewerkers hebben alvast voorbereidingen getroffen. Daarvoor werd een opstartgids gebruikt met maatregelen en richtlijnen voor bezoekers en medewerkers. “Zo kunnen de gasten met een gerust hart in Destelheide en Hanenbos verblijven en kan het personeel op een veilige manier aan de slag”, klinkt het.

Er werd een zelfs een uniek en aangepast mondmasker bedacht in samenwerking met kunstenaar Colin Waeghe die binnenkort tentoon stelt in Destelheide.

In Destelheide kunnen studenten zich al meteen inschrijven voor een ‘BLOKdown pARTY’ van 8 juni tot 19 juni. Jongeren die weinig ruimte en rust hebben om te studeren kunnen er een week of zelfs langer in alle rust en comfort studeren. “‘Voor veel jongeren is deze lockdownperiode een emotionele uitputtingsslag geweest”, zegt directeur Guy Uyttebroeck van Destelheide en Hannebos. “Niet iedereen heeft de luxe van tijd, een eigen studeerplek of zelfs een stabiele internetverbinding thuis. Nu moeten ook de meest kwetsbare jongeren zich ook nog concentreren op hun examens. Destelheide wil hen daarin ondersteunen door hen alles te bieden wat aanwezig is: ruimte, rust, slaap- en studeerkamers, frisse lucht, gezonde maaltijden en een vrijblijvend avondvullend programma ter ontspanning. Vooral in stressvolle situaties hebben we nood aan menselijk contact, aan leeftijdsgenoten. Daaraan heeft het de studenten in deze laatste weken ontbroken. Wij zijn ervan overtuigd dat wij hen daarbij kunnen helpen en dat we dat extra duwtje in de rug kunnen geven.” Op de website van Destelheide of op de Facebookpagina is meer informatie te vinden over het project. Omdat er door de coronacrisis groepen deze zomer hun reservaties annuleerden zijn er nog wel wat plaatsen vrij voor organisaties die op zoek zijn naar een kampplaats.