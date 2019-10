Dertien bestuurders betrapt met een glaasje te veel op Tom Vierendeels

14 oktober 2019

18u22 3 Beersel De lokale politiezone Zennevallei heeft zowel vrijdag- als zaterdagnacht verkeerscontroles gehouden op het grondgebied. Dat gebeurde in Beersel in Sint-Pieters-Leeuw. In totaal werden 479 voertuigen aan een controle onderworpen. Onder meer een geseinde persoon werd aangetroffen.

De eerste controles vonden vrijdagnacht plaats in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. In totaal werden 315 voertuigen gecontroleerd. Zeven bestuurders bleken te dien in het glas gekeken te hebben en een van hen speelde zijn rijbewijs ook voor vijftien dagen kwijt.

Zaterdagnacht vonden de controles plaats in Ruisbroek en Beersel. Hier werden 164 chauffeurs aan een ademtest onderworpen. Zes personen hadden te veel gedronken en de helft speelde het rijbewijs voor vijftien dagen kwijt. Daarnaast werden ook vier bestuurders onder invloed van drugs betrapt.

In totaal werden ook vier voertuigen getakeld wegens niet verzekering. Daarnaast werd nog een persoon aangetroffen die geseind stond voor zware feiten. Wat voor feiten geeft de politie niet mee.