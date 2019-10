De Vrijheidsvrienden zijn zaterdag in de ban van fantasy en sprookjes Bart Kerckhoven

25 oktober 2019

09u54 0

De Koninklijke Fanfare De Vrijheidsvrienden in Huizingen is dit weekend in de ban van fantasy en sprookjes. Wie wil horen wat er met de laatste reus ter wereld is gebeurd, hoe de doodsmars van een marionet klinkt of hoe het paard van tovenaar Gandalf door het land van de Hobbits galoppeert moet zaterdag 26 oktober in de Don Boscokerk van Buizingen zijn. Dirigent Wim Stas koos verder nog werk uit de beroemde Indiana Jones-films, Dinosaur, Prince of Egypt en andere kaskrakers. De spectaculaire muziek wordt bovendien gespeeld met bijpassende filmfragmenten. Als klap op de vuurpijl brengen leden van de Koninklijke toneelvereniging Weredi enkele scènes op de planken in de sfeer van het thema van het concert. Het concert start om 19.30 uur in de Don Boscokerk op de Alsembergsesteenweg in Buizingen. Een kaartje kost 12 euro in voorverkoop bij de muzikanten van de fanfare. Aan de kassa betaalt iedereen 15 euro. Kinderen tot 12 jaar gratis. Meer info op www.kf-devrijheidsvrienden.be.