De toeveresse van Dworp komen tot leven in nieuwste productie van Waaile van Dwoeurp Bart Kerckhoven

16 oktober 2019

10u56 2 Beersel De vrolijke bende van Waaile van Dwoeurp pakt opnieuw uit met een stukje volkstoneel in de aanloop naar de jaarmarkt van Dworp. Dit keer spelen de ‘toeveresse’ van Dworp de hoofdrol.

Toneelkring Waaile Van Dwoeurp repeteerde de voorbije maanden om vanaf nu vrijdag alweer een origineel verhaal te vertellen op de planken van de verwarmde tent in de pastorietuin. Dworpenaar Edgard De Loot schreef het verhaal van ‘De toeveresse van Dwoeurp’ dat ook nog eens in het sappige plaatselijke dialect gebracht wordt. Edgard maar ook William Versteldt, Marc Slootmans, Julia Buelinckx, Jan Wets, Kaat Dierckx en Jenny Marchal vertolken de rollen terwijl de regie in handen is van Ingrid Praet. De voorstellingen gaan door op vrijdag 18 oktober om 20 uur, op zondag 20 oktober om 19 uur en op maandag 21 oktober om 19 uur in de tent die in de pastorietuin op de hoek van de Kerkstraat en de Vroenenbosstraat gelegen is. De ingang kost 3 euro. Meer info op www.waailevandwoeurp.be.