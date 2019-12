De Springveer in het nieuw: Modernste basisschool van Vlaanderen staat (voor even) in Alsemberg Bart Kerckhoven

20 december 2019

16u22 2 Beersel De Springveer in Alsemberg is (voor even) de modernste basisschool van Vlaanderen. De school is op maat van de 250 kleuters en leerlingen gebouwd en uitgerust met de nieuwste snufjes. Samen met hun ouders ontdekten de kinderen vrijdagnamiddag hun nieuwe lokalen. Het project kostte 5 miljoen euro maar wordt grotendeels betaald met Vlaamse subsidies.

De nieuwe basisschool van De Springveer is best indrukwekkend te noemen. Het gebouw werd opgetrokken aan de achterzijde van de huidige school. “Er is heel goed nagedacht over de inrichting”, zegt schepen van Onderwijs Jo Vander Meylen (Lijst Burgemeester). “De lagere school bevindt zich op het gelijkvloers. Daar is ook een amfitheater voorzien voor bijvoorbeeld filmvertoningen. Maar die centrale ruimte zal ook als refter dienen. In de klaslokalen valt veel daglicht binnen zodat de leerkrachten en de kinderen geen opgesloten gevoel hebben.” Op de eerste verdieping zijn de kleuters baas. “Door het niveauverschil hebben ze wel een afgesloten speelplaats aan de achterzijde van dit nieuwe gebouw”, legt de schepen uit. “Maar als het slecht weer is kunnen ze gewoon binnen ravotten in een grote ruimte. De ramen zijn ook onregelmatig in de muren gewerkt zodat de nieuwsgierigheid van de kinderen geprikkeld blijft. Het mag hier ook wat speelser zijn. Al beschikken ook de kleuterklasjes al over grote schermen waarmee de leerkrachten wat kunnen tonen.”

Een van de blikvangers is een turnzaal op de bovenste verdieping. Dat klinkt niet logisch maar is dat wel. “Ook hier is goed over nagedacht”, weet Vander Meylen. “Het plafond van een turnzaal moet veel hoger zijn dan dat van een klaslokaal. Daarom werd die zaal bovenop geplaatst. Alles is zo ontworpen dat er in de klassen onder die turnzaal geen geluidshinder kan zijn. Bovendien kan de zaal na de schooluren voor andere activiteiten dienen. Het is voor het eerst dat De Springveer beschikt over een eigen turnzaal.”

Op diezelfde verdieping is ook het lerarenlokaal terug te vinden. In de nieuwe school werd ook nog een aparte boekenhoek voorzien en kunnen ook de leerkrachten van de levensbeschouwelijke vakken in aparte lokalen les geven. Het gaat om een investering van 5 miljoen euro maar het grootste deel wordt betaald met subsidies van de Vlaamse overheid. De gemeente betaalt jaarlijks 67.000 euro en wordt na dertig jaar eigenaar van het gebouw.

Het scheelde wel weinig of er was van een nieuwe Springveer geen sprake geweest. Twaalf jaar geleden was het de bedoeling om het beschermde gebouwencomplex De Grote Sleutel te verbouwen met de Vlaamse subsidie. Maar we konden de eisen van Erfgoed niet verenigingen met een nieuwe school in dat gebouw”, zegt burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester). “We hebben toen veel tijd verloren en het leek er op dat het geld naar een andere school zou gaan tot er plots in Antwerpen werd beslist om voor een ander project ook een nieuwe locatie te kiezen. Toen hebben ook wij doorgeduwd en konden we iedereen overtuigen om hier te investeren. Dat is uiteindelijk de goede beslissing geweest.”