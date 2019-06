De Meent, de Moelie en de Boesdaalhoeve verkopen opnieuw BUURT-abonnementen Bart Kerckhoven

04 juni 2019

17u11 0 Beersel Cultureel centrum de Meent en gemeenschapscentra de Moelie en de Boesdaalhoeve verkopen opnieuw BUURT-abonnementen. Bezoekers van de centra kunnen zo goedkoper naar voorstellingen in de drie cultuurzalen.

88 voorstellingen zitten dit keer in het BUURT-pakket. Op het programma staan Axelle Red, Mortier, Theater Froefroe, Scala, Wim Vandekeybus & Ultima Vez, Zap Mama, Stef Bos, Kaatje, Chris Lomme, Kamagurka & Herr Seele, Guy Swinnen & the ladies, Circus Ronaldo, Lisa del Bo, Compagnie Cecilia, Novastar, William Boeva, Tom Vanstiphout & Nina Babeth, Vlaams Muziek Theater, Steven Van Herreweghe, Raymond van ’t Groenewoud, Piet Kusters, Bart Kaëll & Luc Appermont, Veerle Malschaert en nog veel meer.

Wie voor zo’n abonnement kiest kan korting tot 5 procent krijgen als hij of zij kiest voor drie of vier voorstellingen. Dat kan oplopen tot vijftien procent wanneer er vijf tot negen voorstellingen geselecteerd worden. Tenslotte is er nog een pakket dat recht geeft op vijfentwintig procent korting voor wie tien of meer voorstellingen aankruist. De abonnementenverkoop voor die voorstellingen start op zaterdag 8 juni om 9 uur. Op www.demeent.be, www.deboesdaalhoeve.be of www.demoelie.be kunnen de tickets snel besteld en betaald worden maar de balies van de centra zijn ook op tot 13 uur.