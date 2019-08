De Lambikstoempers serveren hun eigen Oude Geuze: Cuvée Lambikstoemper kan eindelijk geproefd worden Bart Kerckhoven

26 augustus 2019

Het bierlandschap is een Oude Geuze rijker. Bierproeversvereniging De Lambikstoempers bestaat twintig jaar en viert dat met de Cuvée Lambikstoemper. Eén ding is zeker; de geuze is samengesteld door kenners want waren de leden zelf die aan de slag gingen. De bierfanaten trokken naar brouwerij Lindemans in Vlezenbeek. Voor de liefhebbers: Het is een blend van 12,5 hectoliter uit foeder 1007 (brouwsel 14/12/2014), 6,25 hectoliter uit foeder 1009 (brouwsel 10/03/2017) en 6,25 hectoliter uit foeder 1215 (brouwsel 20/02/2017). Op 12 april vorig jaar werd alles vermengd en op fles afgevuld op 11 mei. In januari verhuisde hij naar de Lambikstoemperskelder om na nog eens zeven maanden natuurlijk te hergisten zodat hij nu klaar is om te degusteren. De flessen van 75 centiliter worden verkocht aan 10 euro per stuk en kunnen gekocht worden in het Streekproductencentrum in de Poststraat 3A in Halle maar ook bij Bierhalle Deconinck in Anzegem.