De Lambikstoempers laten de liefhebbers heel wat ‘speciallekes’ proeven op twintigste Bierweekend Bart Kerckhoven

06 augustus 2019

14u12 6 Beersel Bierliefhebbers blokkeren maar beter het weekend van 24 en 25 augustus in hun agenda, want dan organiseert bierproeversvereniging De Lambikstoempers voor de twintigste keer het Bierweekend in bezoekerscentrum De Lambiek.

Honderd verschillende bieren kunnen geproefd worden en ook de Grote Lambiektoog wordt geïnstalleerd. Daar alleen al kunne vijftig lambiekbieren geproefd worden. Van de 4 Pajot Kriek over Mikkeller Oude Geuze Vermouth, De Cam Geuze Editie Gooikoorts 2019 tot de Horal Megablend 2013 of Tilquin Oude Groseille Rouge… Het zijn vooral de bieren die je normaal nergens kan vinden die dan gedegusteerd zullen worden. Met onder andere een La Schweitzer, Crystalstick Experimental 6 of La Flamme IPA kozen De Lambikstoempers ook bij de andere biertjes voor verrassende producten. Tegelijk wordt ook de Cuvée Lambikstoemper 2019 geserveerd, die speciaal werd ontwikkeld om de twintigste verjaardag van De Lambikstoempers te vieren. De bezoekers kunnen in De Lambiek in de Meent terecht op zaterdag van 14 uur tot middernacht en zondag van 14 uur tot 20 uur.