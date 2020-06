De laatste schooldag: turnjuf Nadine zwaait na veertig jaar Sint-Victor Dworp uit Bart Kerckhoven

30 juni 2020

11u20 1 Beersel Nadine Geeroms beleeft vandaag haar laatste schooldag als turnjuf in de lagere school van Sint-Victor in Dworp. Ze gaat met pensioen na een carrière van veertig jaar.

In september 1979 behaalde ze haar diploma als regentaat Lichamelijke Opvoeding in Tienen en nadien ging ze meteen voltijds aan de slag als turnjuf. “Gezond en sportief leven is voor juf Nadine een belangrijke waarde en dit deelde ze ook graag met haar leerlingen, collega’s en directie”, laten de collega’s weten. “We gaan juf Nadine allemaal missen in ons team! Eind juni is het wel gedaan met lesgeven, maar ze blijft steeds welkom, weliswaar niet meer om te werken, maar om haar dagelijkse kop koffie te drinken.”

Door de coronacrisis nemen ze in Sint-Victor wel met gemengde gevoelens afscheid van hun turnjuf. “Door deze pandemie zagen we elkaar minder dan gewoonlijk”, klinkt het nog. “Het jaar 2020 is zo een zeer bijzonder jaar geworden. Maar na jaren dienst is het nu tijd voor een ander hoofdstuk en kan ze genieten van haar pensioen.”