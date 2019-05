De grote burgerenquête: Verkeersveiligheid moet absolute topprioriteit worden in Beersel Bart Kerckhoven

24 mei 2019

13u28 0 Beersel De Beerselaar ligt vooral wakker van de verkeersveiligheid. Dat blijkt uit een grote burgerenquête die het gemeentebestuur liet afnemen onder de inwoners. Bijna duizend mensen reageerden en het schepencollege zal nu rekening houden met de mening van de bevolking wanneer het beslist wat er de komende jaren gerealiseerd zal worden.

Elke Beerselaar vanaf 16 jaar kon dit voorjaar deelnemen aan de burgerenquête die werd afgenomen door een onafhankelijk bureau. “954 inwoners werkten mee aan de enquête en dat is een groot succes”, zegt schepen van Wijkwerking en Participatie Sonia Van Wanseele (Lijst Burgemeester). “Dat betekent dat vijf procent van de bevolking reageerde. Evenveel mannen als vrouwen namen deel en ook verspreid over de deelgemeenten bleken iedereen even goed vertegenwoordigd.”

Uit de resultaten blijkt nu dat vooral verkeersveiligheid een belangrijk thema is voor de inwoners. De deelnemers aan de enquête noemen het de absolute topprioriteit. “Dat is best opvallend omdat het gemeentebestuur daar de voorbije jaren toch wal al aandacht voor had”, zegt schepen Van Wanseele. “41 procent voelt zich als fietser zelfs ronduit onveilig op de fiets en vindt dat hij niet comfortabel kan fietsen in zijn woonplaats. De grote meerderheid vindt ook dat het zwaar verkeer zoveel mogelijk geweerd moet worden en zestig procent vindt dat het verkeer gewoon evenwichtig verspreid moet worden over alle wegen.”

De resultaten trappen soms ook een open deur in. Zo is het logisch dat mensen vooral gratis willen parkeren op wandelafstand van winkels, scholen en stations. Een opsteker voor het gemeentebestuur is wel dat de meeste inwoners vinden dat Beersel nog steeds een groen gemeente is en dat men tevreden is over de inspanningen die het bestuur levert om het groene karakter te behouden.

Met de resultaten van de enquête wil de meerderheid rekening houden bij de opmaak van een nieuw meerjarenplan en dat is maar goed ook want een groot deel van de mensen wol net meer inspraak in de Beerselse toekomstplannen.

Nog een andere vaststelling: bijna tachtig procent gaat akkoord met de stelling dat wie in Beersel woont Nederlands moet leren. 59 procent geeft aan een anderstalige buur eerst aan te spreken in het Nederlands en te helpen om Nederlands te oefenen. Burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester) is zelf intussen wel tevreden over het feit dat ook anderstalige Beerselaars de enquête invulden. “82 procent van de enquêtes werd ingevuld door Beerselaars met het Nederlands als thuistaal”, zegt Vandaele. “En dat tegenover 13 procent met het Frans als thuistaal en 5 procent met een andere thuistaal. De enquêtes werden enkel in het Nederlands verspreid en dus toont dat aan dat ook mensen die geen Nederlands spreken zich betrokken voelen bij de gemeente. Dat is toch belangrijk om te onthouden.”