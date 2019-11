De dames van KVLV Alsemberg-Dworp zoeken nieuwe leden en nodigen uit in De Moriaan Bart Kerckhoven

10 november 2019

13u49 0

De KVLV-afdeling Alsemberg-Dworp is op zoek naar nieuwe leden. De vrouwen organiseren heel wat activiteiten en willen zo een heel breed publiek bereiken. Voorzitster Lieve Vanhelder promoot alvast het vrijwilligerswerk. “Het is plezant, je krijgt waardering, het geeft voldoening en je zelfvertrouwen neemt toe”, legt ze uit. “Je krijgt de kans anderen te helpen en iets voor hen te betekenen. Je leert nieuwe mensen kennen, je leert nieuwe dingen bij, je versterkt je netwerk, je ontwikkelt je talenten en je krijgt gratis toegang tot de Vrijwilligers-Academie van KVLV.” Wie geïnteresseerd is kan op dinsdag 19 november om 14 uur een kijkje nemen in De Moriaan aan de Witteweg in Alsemberg om kennis te maken met de vereniging. Mailen kan ook naar lieve.vanhelder@skynet.be.