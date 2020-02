De Alsembloem Juniors spelen allereerste productie ‘Kamp’ in Destelheide Bart Kerckhoven

24 februari 2020

11u57 0 Beersel De Alsembloem Juniors mogen begin maart voor de allereerste keer het podium op. De Koninklijke Toneelvereniging De Alsembloem heeft een bloeiende jeugdwerking en daardoor is de afdeling zelfs opgesplitst in twee groepen.

De Alsembloem Adolescenten voerden in november vorig jaar al ‘Frustration Island’ maar dit keer zijn de kinderen tussen 10 en 15 jaar aan de beurt met hun allereerste theaterproductie ‘Kamp’ in Vormingscentrum Destelheide in Dworp. Jolien Verschingel en Mathias Xhibitte regisseren de voorstelling. Het duo begon ooit zelf als jeugdspelers bij De Alsembloem. Sinds 2018 is Mathias de voorzitter van de jeugd en is Jolien de ondervoorzitter. Het stuk gaat over een aantal jongeren die hun tenten opslaan aan een kampeerterrein in het bos. Wanneer twee leiders plots verdwijnen komen de kinderen alleen te staan en moeten ze zich wapenen tegen onderlinge conflicten. Aleksi De Rynck, Hannelore Hendrickx, Kobe De Cneef, Lars Alsteens, Marthe Lambregt, Myrddin van Remmen, Pauline Debaes, Simon Chabert, Sinne Deras, Torre De Vocht en Zia Van Der Vloet vertolken de rollen. De voorstellingen vinden plaats in Destelheide op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 maart en dat telkens om 20 uur. Kaarten kosten 9 euro en zijn verkrijgbaar via spelers, bestuur en via de site www.dealsembloem.be.