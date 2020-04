Datacenterbedrijf investeert 5,5 miljoen euro in vestiging in Huizingen Bart Kerckhoven

15 april 2020

Beersel Datacenterbedrijf LCL investeert 5,5 miljoen euro in het datacenter van Atos in Huizingen. LCL gaat de vestiging overnemen en moderniseren. Er gaan ook twee extra mensen aan de slag.

De bedrijven Atos en LCL werken nauw samen en dat zal in Huizingen ook gebeuren. “De focus van Atos ligt op IT-diensten en beveiligde digitale platformen”, legt Director Infrastructure and Data Management Patrick Henderickx van Atos Belux uit. “Het bouwen en het beheren van een datacenter is een specialisatie op zich. Daarom zijn we voor ons datacenter in Huizingen op zoek gegaan naar een professionele partner die het beheer van het datacenter voor zijn rekening neemt en het verder kan laten evolueren. Atos behoudt de eindverantwoordelijkheid over de totale dienstverlening naar haar klanten.”

Ook bij LCL zien ze niets dan voordelen in de overname. “We werken altijd samen als partners met onze klanten”, zegt CEO van LCL Laurens van Reijen. “We sturen hen onder andere relevante leveranciers door als ze op zoek zijn naar bepaalde diensten en de klanten worden opgenomen in ons ‘ecosysteem’ dat bestaat uit telecomoperatoren, Service Providers, privébedrijven en overheidsorganisaties.”

Het Atos-datacenter in Huizingen wordt de vierde locatie van LCL, en de derde rond Brussel. LCL heeft ook al datacenters in Aalst, Antwerpen en Diegem.