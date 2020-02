Cynische politierechter: “Meteen betrapt na 1 keer snuiven? Wij hebben de beste politie ter wereld!” Tom Vierendeels

23 februari 2020

16u44 0 Beersel Twee mannen stonden afgelopen week elk afzonderlijk voor de politierechter nadat ze op 23 februari 2019 in Beersel betrapt werden op rijden onder invloed van zowel cocaïne als alcohol. Een van de twee kreeg een alcoholslot opgelegd. De twee kwamen van de bouwbeurs Batibouw.

Een van de twee werd betrapt met 1,82 promille in het bloed en bleek ook onder invloed te zijn van cocaïne. Een cocktail die de politierechter levensgevaarlijk achter het stuur noemde. Volgens de beklaagde gebeurde dat maar één keer, omdat hij was blijven plakken na Batibouw. “Straf!”, sprak de rechter cynisch. “Je snuift één keer en ze pakken u. Wij hebben de beste politie van de wereld.” De uitspraak van de rechter was minder cynisch: een rijverbod van twee maanden en een alcoholslot voor een jaar. Daarbij komt een boete van 2.000 euro waarvan 1.000 euro met uitstel, maar de kosten van het alcoholslot mogen in mindering gebracht worden.

Een andere loodgieter die met dezelfde cocktail na Batibouw betrapt werd, kwam er beter vanaf. Hij had 1,31 promille in het bloed en zei ook dat het uitzonderlijk gebeurd was. De man kreeg een boete van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel, een rijverbod van twee maanden en hij moet slagen voor medische en psychologische proeven.