Coronacrisis nekt Kasteel Gravenhof: “Hartverscheurend om levenswerk verloren te zien gaan” Bart Kerckhoven

10 september 2020

12u48 0 Beersel De uitbater van het bekende Kasteel Gravenhof in Dworp legt de boeken neer. Dat laat de directie in een mededeling op Facebook weten. De strenge coronaregels liggen volgens Gravenhof BV aan de basis van de stopzetting van de activiteiten. De uitbater van het bekende Kasteel Gravenhof in Dworp legt de boeken neer. Dat laat de directie in een mededeling op Facebook weten. De strenge coronaregels liggen volgens Gravenhof BV aan de basis van de stopzetting van de activiteiten. In het Gravenhof is er een brasserie gevestigd, maar ook een hotel en feestzalen.

In het Gravenhof worden heel wat feesten en evenementen georganiseerd, maar de coronacrisis treft de evenementensector heel hard. In Dworp zien ze het daarom niet meer zitten om nog evenementen te organiseren. “Wegens de aanhoudende impasse voor feestzalen zijn we op een punt gekomen dat we genoodzaakt zijn om de boeken neer te leggen. We zullen Gravenhof BV niet langer uitbaten”, laat de directie weten. “We betreuren ten zeerste de huidige gang van zaken en klagen het complete gebrek aan perspectief vanuit de overheid aan, die geen oor heeft naar de noodkreet vanuit onze sector. De hoge vaste kosten en huurgelden die gepaard gaan met de uitbating van een kasteel dwingen ons na meer dan zes maanden complete en gedwongen inactiviteit tot deze betreurenswaardige beslissing. Het is hartverscheurend om na meer dan dertig jaar hard werk ons levenswerk hierdoor te zien verloren gaan. We vragen begrip aan onze medewerkers, klanten en leveranciers voor deze ongeziene situatie waarin we ons bevinden.”

De stopzetting heeft volgens Gravenhof BV niets te maken met het feit dat het gebouw te koop staat omdat de uitbater geen eigenaar is van het gebouw. Er wordt nu een curator aangesteld om alles verder af te handelen.